Comédie humoristique avec Amélie Abrieu au Grand salon – 18 sept, Grand salon, Paris

Informations pratiques

Comédie humoristique avec Amélie Abrieu au Grand salon – 18 sept Vendredi 18 septembre, 20h30 Grand salon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/c066ec8c (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers déjanté de ‘Nettoyage à sec uniquement !’, une comédie humoristique qui promet de vous faire rire aux éclats. Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur vous accueillent dans le Grand salon, un lieu chaleureux du 19ème arrondissement de Paris, pour une soirée pleine de surprises. Suivez les aventures rocambolesques d’Axel, un rêveur invétéré, bien décidé à rejoindre un stage de poterie à Méribel. Entre personnages hauts en couleur et situations improbables, l’humour est au rendez-vous. Une expérience unique où rire et convivialité s’entremêlent. 18 septembre 2026 Grand salon, Paris 19ème ️ À partir de 12€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/c066ec8c

Grand salon Paris 19ème Paris 75019 Quartier du Combat Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/c066ec8c »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/c066ec8c »}]

Comédie drôle et moderne à Paris, 18 sept, dès 12€, places limitées