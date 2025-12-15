Comédie Itinérante: Barbara (par Barbara) COMPLET Centre Culturel Chabeuil

Comédie Itinérante: Barbara (par Barbara) COMPLET

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux dames Chabeuil Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31 20:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Près de vingt-cinq ans après la disparition de Barbara, la comédienne Marie-Sophie Ferdane donne corps et voix à la longue dame brune . Accompagnée sur scène par un pianiste, elle invite le public à découvrir une autre facette de la célèbre chanteuse.

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com

English :

Almost twenty-five years after Barbara’s death, actress Marie-Sophie Ferdane gives body and voice to the long brunette lady . Accompanied on stage by a pianist, she invites audiences to discover another side of the famous singer.

