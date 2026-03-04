Comédie : “Mon mari est un sale gosse”, Pélousse Paradise, Alès

Comédie : “Mon mari est un sale gosse” 13 et 14 mars Pélousse Paradise Gard

16 €

Début : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T21:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00

Élise et Jean-Michel ont la joie de vous annoncer leur mariage qui aura lieu samedi… ou peut-être pas !

Pour rentrer dans son smoking, Jean-Michel a abusé des barres de régime « Comme je m’aime ! »… Résultat : il a maigri du cerveau ! Et sa future épouse, zen en apparence, doit gérer un fiancé qui régresse à vitesse grand V, passant de bébé capricieux à ado incontrôlable.

Entre gaffes, crises et répliques absurdes, ce duo explosif vous embarque dans une tornade de rires et de rebondissements. Une pièce survitaminée sur le couple, la maturité… et les limites de l’amour.

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 01 44 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.pelousseparadise.org »}]

Une comédie cataclysmique et déjantée ! Théâtre Humour