Informations pratiques

Amilly

Comédie Musicale Au café de Paris

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-27 15:00:00

fin : 2027-04-28

Date(s) :

2027-04-27

Comédie Musicale Au café de Paris

La nouvelle Comédie Musicale de la Compagnie Trabucco au travers un vaste programme de chansons française d’hier et d’aujourd’hui va vous surprendre !

Au cœur d’un traditionnel bistro parisien, une histoire étonnante va prendre forme. Du passé au présent ou du présent au passé, l’histoire traversera les âges autour d’une intrigue digne d’une belle comédie de boulevard. Comme toujours, nous mêlerons humour, drôleries et de belle émotions à des voix magnifiques et des artistes incroyables de talent.

Que vous nous suiviez depuis de nombreuses années, depuis peu ou que vous nous découvriez, n’hésitez pas à pousser les portes de votre théâtre ou de votre salle de spectacle, vous ne serez pas déçus ! 27 .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

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English :

Musical: At the Café in Paris

L’événement Comédie Musicale Au café de Paris Amilly a été mis à jour le 2026-07-16 par OT MONTARGIS