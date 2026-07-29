Informations pratiques

Amilly

Stage artistique

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Stage artistique

Le temps d’une journée aux Tanneries, découvrez le fusain aux côtés de notre médiateur-plasticien.

Outils, gestes, expérimentations… un atelier pour s’initier à ce médium et repartir avec des techniques simples à réutiliser chez soi.

Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 10 participant.e.s.

À partir de 14 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Art Internship

L’événement Stage artistique Amilly a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS