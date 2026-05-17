Comédie musicale • Dans la Tête à Titi La Ferté-Saint-Aubin samedi 21 novembre 2026.

La Ferté-Saint-Aubin

Comédie musicale • Dans la Tête à Titi

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Dans la tête à Titi Nouvelle comédie musicale de l’Air du Temps

L’association L’Air du Temps vous donne rendez-vous pour découvrir sa nouvelle création originale Dans la tête à Titi , une comédie musicale pleine de bonne humeur, de poésie et de nostalgie.

Dans la tête à Titi Nouvelle comédie musicale de l’Air du Temps

L’association L’Air du Temps vous donne rendez-vous pour découvrir sa nouvelle création originale Dans la tête à Titi , une comédie musicale pleine de bonne humeur, de poésie et de nostalgie.

Samedi 21 novembre 2026

Espace Madeleine Sologne

Séances à 15h00 et 20h30

✨ Un voyage tout public entre rêve, imagination, rires et émotions, à travers l’univers d’un enfant pas tout à fait comme les autres…

️ Tarifs

• 9 € (plein tarif)

• 5 € (- de 12 ans)

Entracte avec buvette et crêpes

Réservations et billetterie troupelairdutemps.fr

06 44 08 63 65 06 44 77 91 60 5 .

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 44 08 63 65

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English :

In Titi’s Head ? A new musical by L’Air du Temps?

The L’Air du Temps association invites you to discover its new original production: Dans la tête de Titi, a musical comedy full of good humor, poetry, and nostalgia.

L’événement Comédie musicale • Dans la Tête à Titi La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-15 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN