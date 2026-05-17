Comédie musicale • Dans la Tête à Titi La Ferté-Saint-Aubin
Comédie musicale • Dans la Tête à Titi La Ferté-Saint-Aubin samedi 21 novembre 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Comédie musicale • Dans la Tête à Titi
Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Dans la tête à Titi Nouvelle comédie musicale de l’Air du Temps
L’association L’Air du Temps vous donne rendez-vous pour découvrir sa nouvelle création originale Dans la tête à Titi , une comédie musicale pleine de bonne humeur, de poésie et de nostalgie.
Dans la tête à Titi Nouvelle comédie musicale de l’Air du Temps
L’association L’Air du Temps vous donne rendez-vous pour découvrir sa nouvelle création originale Dans la tête à Titi , une comédie musicale pleine de bonne humeur, de poésie et de nostalgie.
Samedi 21 novembre 2026
Espace Madeleine Sologne
Séances à 15h00 et 20h30
✨ Un voyage tout public entre rêve, imagination, rires et émotions, à travers l’univers d’un enfant pas tout à fait comme les autres…
️ Tarifs
• 9 € (plein tarif)
• 5 € (- de 12 ans)
Entracte avec buvette et crêpes
Réservations et billetterie troupelairdutemps.fr
06 44 08 63 65 06 44 77 91 60 5 .
Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 44 08 63 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In Titi’s Head ? A new musical by L’Air du Temps?
The L’Air du Temps association invites you to discover its new original production: Dans la tête de Titi, a musical comedy full of good humor, poetry, and nostalgia.
L’événement Comédie musicale • Dans la Tête à Titi La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-15 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
À voir aussi à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret)
- Balades commentées de l’été • La Ferté-Saint-Aubin partie Nord La Ferté-Saint-Aubin 20 juin 2026
- Balade vélo La Ferté-Saint-Aubin 21 juin 2026
- Run and Bike La Ferté-Saint-Aubin 28 juin 2026
- Balades commentées de l’été • La Ferté-Saint-Aubin partie Sud La Ferté-Saint-Aubin 4 juillet 2026
- Cocorico Electro 2026 La Ferté-Saint-Aubin 10 juillet 2026