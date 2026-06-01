Comédie musicale »La vie, c’est de la musique » Le Vigan
Comédie musicale »La vie, c’est de la musique » Le Vigan dimanche 7 juin 2026.
Le Vigan
Comédie musicale »La vie, c’est de la musique »
266 Rue des Chanoines Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L'École intercommunale de musique Quercy Bouriane et le Théâtre d'Aymare présentent
La vie, c'est de la musique !
Petite comédie musicale avec les élèves et les professeurs de l'Ecole de musique et les actrices du Théâtre d'Aymare.
Un projet initié et dirigé par les professeurs de l’Ecole de musique, Sylvie Maury et Laurent Pérez.
L'École intercommunale de musique Quercy Bouriane et le Théâtre d'Aymare présentent
La vie, c'est de la musique !
Petite comédie musicale avec les élèves et les professeurs de l'Ecole de musique et les actrices du Théâtre d'Aymare.
Un projet initié et dirigé par les professeurs de l’Ecole de musique, Sylvie Maury et Laurent Pérez.
.
266 Rue des Chanoines Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 26 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L'École intercommunale de musique Quercy Bouriane and Théâtre d'Aymare present
Life is music!
A short musical comedy with students and teachers from the Ecole de musique and actresses from Théâtre d'Aymare.
A project initiated and directed by Ecole de musique teachers Sylvie Maury and Laurent Pérez.
L’événement Comédie musicale »La vie, c’est de la musique » Le Vigan a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon
À voir aussi à Le Vigan (Lot)
- Vide-Greniers du Vigan en Quercy Le Vigan 14 juin 2026
- Marché Gourmand des Producteurs de Pays au Vigan Le Vigan 7 juillet 2026
- Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau au Vigan-en-Quercy Le Vigan 10 juillet 2026
- Atelier Pêche Nature Plan d’eau Le Vigan 30 juillet 2026