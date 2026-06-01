Le Vigan

Comédie musicale »La vie, c’est de la musique »

266 Rue des Chanoines Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L'École intercommunale de musique Quercy Bouriane et le Théâtre d'Aymare présentent

La vie, c'est de la musique !

Petite comédie musicale avec les élèves et les professeurs de l'Ecole de musique et les actrices du Théâtre d'Aymare.

Un projet initié et dirigé par les professeurs de l’Ecole de musique, Sylvie Maury et Laurent Pérez.

L'École intercommunale de musique Quercy Bouriane et le Théâtre d'Aymare présentent

La vie, c'est de la musique !

Petite comédie musicale avec les élèves et les professeurs de l'Ecole de musique et les actrices du Théâtre d'Aymare.

Un projet initié et dirigé par les professeurs de l’Ecole de musique, Sylvie Maury et Laurent Pérez.

.

266 Rue des Chanoines Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 26 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L'École intercommunale de musique Quercy Bouriane and Théâtre d'Aymare present

Life is music!

A short musical comedy with students and teachers from the Ecole de musique and actresses from Théâtre d'Aymare.

A project initiated and directed by Ecole de musique teachers Sylvie Maury and Laurent Pérez.

L’événement Comédie musicale »La vie, c’est de la musique » Le Vigan a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon