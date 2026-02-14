Comédie musicale : “Le Naufrage”, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
Comédie musicale : “Le Naufrage”, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues vendredi 6 mars 2026.
Comédie musicale : “Le Naufrage” Vendredi 6 mars, 20h30 Espace la Fare Alais Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-06T20:30:00+01:00 – 2026-03-06T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-06T20:30:00+01:00 – 2026-03-06T22:00:00+01:00
Organisée par l’association Music Show.
Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lenaufrage.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 65 06 46 33 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.lenaufrage@gmail.com »}]
Une comédie musicale épique et pleine d’émotions, qui remet en place le véritable visage de l’être humain face à ses démons. Spectacle Comédie musicale