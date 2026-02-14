Comédie musicale : “Le Naufrage”, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Comédie musicale : “Le Naufrage” Vendredi 6 mars, 20h30 Espace la Fare Alais Gard

Organisée par l’association Music Show.

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie

Une comédie musicale épique et pleine d’émotions, qui remet en place le véritable visage de l’être humain face à ses démons. Spectacle Comédie musicale