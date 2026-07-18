Informations pratiques

Amilly

Comédie Musicale VOYAGE, voyages

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 15:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-26

Comédie Musicale VOYAGE, voyages

VOYAGE, Voyages est une comédie musicale à la fois tendre et mordante, dans la lignée des grandes comédies de boulevard.

Un rythme effréné, des dialogues ciselés, des situations explosives le tout porté par des chansons que vous connaissez tous.

Pour la petite histoire plusieurs membres d’une même famille, qui ne se sont pas vus depuis des années, se retrouvent dans un compartiment de train par hasard… ou presque. Très vite, on découvre qu’ils ont été réunis par leur tante quasi centenaire. Entre quiproquos, révélations, numéros chantés et règlements de comptes absurdes, chacun soupçonne l’autre d’être là pour de mauvaises raisons.

En route, le voyage commence maintenant ! 27 .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

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English :

Musical: VOYAGE, travels

L’événement Comédie Musicale VOYAGE, voyages Amilly a été mis à jour le 2026-07-16 par OT MONTARGIS