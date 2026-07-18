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Comédie Musicale VOYAGE, voyages Amilly

jeudi 26 novembre 2026 · Amilly

Comédie Musicale VOYAGE, voyages Amilly

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
264 Rue de la Mère Dieu
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif
27 27 27 Tarif Groupe

Amilly

Comédie Musicale VOYAGE, voyages

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 15:00:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-26

Comédie Musicale VOYAGE, voyages
VOYAGE, Voyages est une comédie musicale à la fois tendre et mordante, dans la lignée des grandes comédies de boulevard.

Un rythme effréné, des dialogues ciselés, des situations explosives le tout porté par des chansons que vous connaissez tous.

Pour la petite histoire plusieurs membres d’une même famille, qui ne se sont pas vus depuis des années, se retrouvent dans un compartiment de train par hasard… ou presque. Très vite, on découvre qu’ils ont été réunis par leur tante quasi centenaire. Entre quiproquos, révélations, numéros chantés et règlements de comptes absurdes, chacun soupçonne l’autre d’être là pour de mauvaises raisons.

En route, le voyage commence maintenant ! 27  .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87 

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English :

Musical: VOYAGE, travels

L’événement Comédie Musicale VOYAGE, voyages Amilly a été mis à jour le 2026-07-16 par OT MONTARGIS

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