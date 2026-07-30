Comédie Une bonne bière , au centre Alexis Peyret Théâtre Alexis Peyret Serres-Castet

Informations pratiques

Serres-Castet

Comédie Une bonne bière , au centre Alexis Peyret

Théâtre Alexis Peyret Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 21:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Attention comédie ! Une vraie, comme on les aime et les adore.

Deux bières en somme une dans le verre, l’autre contenant le corps du père décédé qu’on a entreposé temporairement à la cave, évidemment, faute de mieux.

L’intrigue est là, simplissime, mais sujette à aborder les thèmes classiques du rire la mort, la famille, la vie et…le vélo. L’auteur, Xavier Martel, nous prend par la main, et nous conduit du Splendid à travers la

Manche jusqu’à la comédie anglaise. C’est brillant, bien joué, et les rebondissements sont incessants.

Alors, comme il n’y a pas de mal à se faire du bien, cette comédie est recommandée par l’Académie de Médecine !

Un conseil tout de même nous préconisons un bon échauffement des zygomatiques.

Durée 1h25 Dès 12 ans. .

Théâtre Alexis Peyret Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66 accueil@csap.fr

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English : Comédie Une bonne bière , au centre Alexis Peyret

L’événement Comédie Une bonne bière , au centre Alexis Peyret Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-30 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran