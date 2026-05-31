Pluneret

Comestibles prés-salés

Parking du vieux pont suspendu Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Laissez-vous guider par l’animateur de la commune dans la découverte des plantes comestibles des prés-salés du Golfe de Morbihan.

Organisé par la ville de Pluneret

Sur réservation par téléphone .

Parking du vieux pont suspendu Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 30 17 43 81

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English :

L’événement Comestibles prés-salés Pluneret a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon