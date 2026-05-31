Comestibles prés-salés Pluneret
Comestibles prés-salés Pluneret mardi 7 juillet 2026.
Pluneret
Comestibles prés-salés
Parking du vieux pont suspendu Pluneret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Laissez-vous guider par l’animateur de la commune dans la découverte des plantes comestibles des prés-salés du Golfe de Morbihan.
Organisé par la ville de Pluneret
Sur réservation par téléphone .
Parking du vieux pont suspendu Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 30 17 43 81
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English :
L’événement Comestibles prés-salés Pluneret a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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