Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Pluneret Pluneret

Fête de la musique Pluneret Pluneret vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 56400 Pluneret

Département : Morbihan

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Pluneret

Fête de la musique Pluneret

Centre-ville Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Rendez-vous en centre ville pour découvrir les trois scènes de la Fête de la musique Folk, Celte et Jazz.

Petite restauration sur place   .

Centre-ville Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Pluneret Pluneret a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Pluneret (Morbihan)