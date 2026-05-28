Pluneret

Fête de la musique Pluneret

Centre-ville Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Rendez-vous en centre ville pour découvrir les trois scènes de la Fête de la musique Folk, Celte et Jazz.

Petite restauration sur place .

Centre-ville Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 06

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English :

L’événement Fête de la musique Pluneret Pluneret a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon