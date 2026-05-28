Fête de la musique Pluneret Pluneret
Fête de la musique Pluneret Pluneret vendredi 12 juin 2026.
Pluneret
Fête de la musique Pluneret
Centre-ville Pluneret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Rendez-vous en centre ville pour découvrir les trois scènes de la Fête de la musique Folk, Celte et Jazz.
Petite restauration sur place .
Centre-ville Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique Pluneret Pluneret a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Pluneret (Morbihan)
- Apéros Klam Jérémie Coke (carte blanche) Parc Cogan Pluneret 28 mai 2026
- Balade sensorielle dans la lande Pluneret 29 mai 2026
- Festi’Nature Pluneret 7 juin 2026
- Apéros Klam lleuwen Parc Cogan Pluneret 29 juillet 2026
- Apéros Klam Ordoeuvre Pluneret 28 août 2026