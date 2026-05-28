Festi’Nature Pluneret
Festi’Nature Pluneret dimanche 7 juin 2026.
Pluneret
Festi’Nature
Square Cogan Pluneret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Festi’Nature, une journée avec
– des animations
– des ateliers,
– des expositions
– des produits locaux
– une braderie de livres en salle des fêtes
Petite restauration et produits locaux .
Square Cogan Pluneret 56400 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festi’Nature Pluneret a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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