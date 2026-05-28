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Festi’Nature Pluneret

Festi’Nature Pluneret dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Square Cogan

Ville : 56400 Pluneret

Département : Morbihan

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Pluneret

Festi’Nature

Square Cogan Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Festi’Nature, une journée avec

– des animations
– des ateliers,
– des expositions
– des produits locaux
– une braderie de livres en salle des fêtes

Petite restauration et produits locaux   .

Square Cogan Pluneret 56400 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Festi’Nature Pluneret a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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