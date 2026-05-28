Pluneret

Festi’Nature

Square Cogan Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Festi’Nature, une journée avec

– des animations

– des ateliers,

– des expositions

– des produits locaux

– une braderie de livres en salle des fêtes

Petite restauration et produits locaux .

Square Cogan Pluneret 56400 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festi’Nature Pluneret a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon