Informations pratiques

Allemans-du-Dropt

Comice Agricole

Le bourg Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

À l’occasion du comice agricole, l’association organisatrice vous invite à une journée entièrement dédiée à l’Agriculture. Au programme exposition d’animaux, matériel agricole avec défilé de tracteurs anciens, marché fermier, manèges… Possibilité de repas sur réservation.

À l’occasion du comice agricole, l’association organisatrice vous invite à une journée entièrement dédiée à l’Agriculture. Au programme exposition d’animaux, matériel agricole avec défilé de tracteurs anciens, marché fermier, manèges, promenades en calèche ou poney et exposition artisanale. Possibilité de manger sur place sur réservation. .

Le bourg Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 23 55

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English : Comice Agricole

On the occasion of the Comice Agricole, the organizing association invites you to a day entirely dedicated to agriculture. On the program: motorcycle rides, animal shows, farm equipment with a parade of vintage tractors, farmers’ market, rides… Meals available on reservation.

L’événement Comice Agricole Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-07-21 par OT du Pays de Lauzun