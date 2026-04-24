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Journées Européennes du Patrimoine à Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt

Journées Européennes du Patrimoine à Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt

Journées Européennes du Patrimoine à Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Place de la liberté

Ville : 47800 Allemans-du-Dropt

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Allemans-du-Dropt

Journées Européennes du Patrimoine à Allemans-du-Dropt

Place de la liberté Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir le village et ses fresques grâce à une visite commentée par notre Raconteuse de Pays, Linda en français et en anglais. Départ devant le Bar Café Lou Drot.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir le village et ses fresques grâce à une visite commentée par notre Raconteuse de Pays, Linda en français et en anglais. Départ devant le Bar Café Lou Drot.   .

Place de la liberté Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 46 19 89 

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English : Journées Européennes du Patrimoine à Allemans-du-Dropt

On the occasion of the European Heritage Days, come and (re)discover the village and its frescoes on a guided tour led by our Raconteuse de Pays, Linda, in French and English. Departure from in front of the Bar Café Lou Drot.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Lauzun

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