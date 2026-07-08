Informations pratiques

Allemans-du-Dropt

Concours de Peinture et de dessin

Sous la vieille Halle Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre de la Fête Votive, l’association Couleurs d’Aquitaine de Pessac (33) organise un Concours pour peindre ou dessiner le patrimoine matériel ou immatériel d’Allemans-du-Dropt. Pour adultes et enfants, professionnels ou amateurs. Inscription gratuite de 8h à 12h devant la Maison des Loisir

Dans le cadre de la Fête Votive, l’association Couleurs d’Aquitaine de Pessac (33) organise un Concours pour peindre ou dessiner le patrimoine matériel ou immatériel d’Allemans-du-Dropt. Pour adultes et enfants, professionnels ou amateurs. Inscription gratuite de 8h à 12h devant la Maison des Loisirs. Remise des prix vers 17h. Nombreux lots à gagner. .

Sous la vieille Halle Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 93 93 05 associationcouleursdaquitaine@gmail.com

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English : Concours de Peinture et de dessin

As part of the F%EAte Votive, the Couleurs d’Aquitaine association in Pessac (33) is organizing a contest to paint or draw the tangible or intangible heritage of Allemans-du-Dropt. Open to adults and children, professionals and amateurs alike. Free registration from 8 a.m. to 12 p.m. in front of the Maison des Loisirs

L’événement Concours de Peinture et de dessin Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Pays de Lauzun