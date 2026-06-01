Découverte du patrimoine du village !, Village d’Allemans-du-Dropt, Allemans-du-Dropt

Découverte du patrimoine du village ! 19 et 20 septembre Village d’Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. Visites en FR et EN. Départ : devant le café Lou Drot.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Faites une pause en Pays de Lauzun et partez à la découverte d’Allemans-du-Dropt et de ses étonnantes fresques.

Au cours de cette visite commentée, l’histoire du village, de sa création à nos jours, vous sera dévoilée.

Vous pourrez notamment admirer les fresques du XVe siècle, classées, de l’église romane Saint-Eutrope, ainsi que les halles, le moulin, le lavoir, le pigeonnier, le château, les marchés, les cultures, le Dropt et sa navigation, sans oublier les ponts qui jalonnent le paysage.

Village d’Allemans-du-Dropt Le Bourg, 47800 Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 46 19 89 »}] Ce village est riche en patrimoine. Un ancien château dont il ne reste que l’aile gauche, parallèle au Dropt, rejoignait le donjon. Il date du XVIIe siècle et les communs, qui longent la rue, du XVIIIe siècle.

La tour du château faisait partie d’un donjon du XIIe siècle qui en comportait quatre et est inscrite, depuis 1984, au titre des Monuments historiques. Départ : devant le café Lou Drot.

Faites une pause en Pays de Lauzun et découvrez Allemans-du-Dropt et ses étonnantes fresques !

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