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Comme un poisson dans la Seine Maison Paris Nature Paris

lundi 24 août 2026 · Maison Paris Nature · Paris

Comme un poisson dans la Seine Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
Maison Paris Nature
Adresse
Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

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Dans les années 70, seules 3 espèces de poissons étaient répertoriées à Paris. Aujourd’hui, on en observe une trentaine, dans la seine, les étangs et les canaux. Venez découvrir les moeurs et l’habitat de certaines de ces espèces, et observer celles qui habitent la rivière des minimes bordant le Parc Floral de Paris.
Le lundi 24 août 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-08-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
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