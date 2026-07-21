Comme un poisson dans la Seine Maison Paris Nature Paris
lundi 24 août 2026 · Maison Paris Nature · Paris
Informations pratiques
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Conférence + Sortie]
Dans les années 70, seules 3 espèces de poissons étaient répertoriées à Paris. Aujourd’hui, on en observe une trentaine, dans la seine, les étangs et les canaux. Venez découvrir les moeurs et l’habitat de certaines de ces espèces, et observer celles qui habitent la rivière des minimes bordant le Parc Floral de Paris.
Le lundi 24 août 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-08-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T16:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv
Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Emile Bilodeau Peniche Marcounet Paris 22 juillet 2026
- Estelle Perrault Trio Le Melville Paris 22 juillet 2026
- Soirée de soutien au Vénézuela avec Speranza Galez & Guests Le Baiser Salé Paris 22 juillet 2026
- Découverte de l’agroforêt urbaine Sylvia, Cultures en Ville, Paris 22 juillet 2026
- Ateliers créatifs d’été Bibliothèque Italie Paris 22 juillet 2026