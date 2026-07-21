Comme un poisson dans la Seine Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

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Dans les années 70, seules 3 espèces de poissons étaient répertoriées à Paris. Aujourd’hui, on en observe une trentaine, dans la seine, les étangs et les canaux. Venez découvrir les moeurs et l’habitat de certaines de ces espèces, et observer celles qui habitent la rivière des minimes bordant le Parc Floral de Paris.

Le lundi 24 août 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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