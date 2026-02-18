Commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’armistice et d’hommage à tous les morts pour la France Chartres

Commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’armistice et d’hommage à tous les morts pour la France

Butte des Charbonniers Chartres Eure-et-Loir

Début : Mercredi 2026-11-11 11:00:00

La commémoration de la victoire et de la paix, jour anniversaire de l’armistice et d’hommage à tous les morts pour la France prendra place devant le monument aux Morts de la Butte des Charbonniers, le 11 novembre à 11h.

Te Deum à la Cathédrale Notre-Dame de Chartres à 12h. Vous pourrez suivre la cérémonie en direct (jusqu’à l’entrée dans la cathédrale) sur notre page Facebook Ville de Chartres. À 10h, une cérémonie d’hommage en Souvenir des Cheminots morts pour la France (organisée par ANCAC) se déroulera place Sémard, devant la plaque SNCF. .

Butte des Charbonniers Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

The commemoration of victory and peace, the anniversary of the armistice and the tribute to all those who died for France, will take place in front of the Butte des Charbonniers war memorial, on November 11 at 11am.

