Village de l’archéologie, Saint-Martin-au-Val, Chartres, Chartres

Village de l’archéologie 13 et 14 juin Saint-Martin-au-Val, Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

C’Chartres Archéologie s’associe à l’Inrap, au service d’archéologie préventive du Département d’Eure-et-Loir, au Comité archéologique d’Eure-et-Loir (CAEL), à la Société Archéologique d’Eure-et-Loir (SAEL) et à C’Chartres Subaqua pour proposer un nouveau « Village de l’archéologie ».

Venez découvrir les acteurs de l’archéologie territoriale, avec une programmation enrichie de démonstrations et de spectacle, pour un week-end entre Antiquité et Moyen Âge.

Saint-Martin-au-Val, Chartres place saint-Brice, Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://archeologie.chartres.fr/

Journées européennes de l’archéologie

©A. Dupeyron – Inrap