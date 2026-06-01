Chartres

Exposition la quinzaine de la photographie

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La Villa Fulbert vous donne rendez-vous pour la cinquième édition de sa quinzaine de la photographie, sur le thème Chemin faisant… . Plongez dans les oeuvres …et le travail de ces dix artistes.

A cette occasion, 10 photographes vous présenteront des œuvres issus de tous les horizon. Les photographes invités sont Antje Bormann (Allemagne), Phillipe Buffa, Paloma Cabeza (Espagne) , Denis Divoux, Gilberto Galavotti (Italie), Patrick de Lannoy (Belgique), Stéphane Lanoux, Francis Malbète, Patrick Morgenstern, Thierry Penneteau. .

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 62 07 75 93 villa.fulbert@laposte.net

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English :

Villa Fulbert invites you to the fifth edition of its photography fortnight, on the theme Chemin faisant… . Immerse yourself in the work of these ten artists.

L’événement Exposition la quinzaine de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CHARTRES