Commémoration de l’Armistice 1918 Place des Marronniers Aurec-sur-Loire
mercredi 11 novembre 2026 · Place des Marronniers · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Commémoration de l’Armistice 1918
Place des Marronniers Monument aux morts Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 10:15:00
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
La municipalité et les associations des anciens combattants organisent la commémoration de l’Armistice de 1918.
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Place des Marronniers Monument aux morts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
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English :
The municipality and veterans’ organizations are organizing the commemoration of the 1918 Armistice.
L’événement Commémoration de l’Armistice 1918 Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène
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