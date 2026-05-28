Commémoration de l’Armistice 1918 Place des Marronniers Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Commémoration de l’Armistice 1918

Place des Marronniers Monument aux morts Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 10:15:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

La municipalité et les associations des anciens combattants organisent la commémoration de l’Armistice de 1918.

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Place des Marronniers Monument aux morts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

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English :

The municipality and veterans’ organizations are organizing the commemoration of the 1918 Armistice.

L’événement Commémoration de l’Armistice 1918 Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène