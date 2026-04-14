Commémoration des Bombardements de 1945, Le Cratère, Toulouse

Commémoration des Bombardements de 1945 Vendredi 1 mai, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T20:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-01T20:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/commemoration-des-bombardements-de-1945 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Les 6 et 9 août 2025, nous commémorions les 80 ans des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki par l’armée américaine, qui ont instantanément coûté la vie de 110 000 à 210 000 personnes sel…