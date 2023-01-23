Commémoration du 8 mai 1945 Rue de la République Paulhaguet

Paulhaguet

Commémoration du 8 mai 1945

Rue de la République Monument aux Morts Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Défilé et cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 11h.

.

Rue de la République Monument aux Morts Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parade and official ceremony at the Monument aux Morts from 11am.

L’événement Commémoration du 8 mai 1945 Paulhaguet a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier