Commémoration du 8 mai 1945 Rue de la République Paulhaguet
Commémoration du 8 mai 1945 Rue de la République Paulhaguet vendredi 8 mai 2026.
Paulhaguet
Commémoration du 8 mai 1945
Rue de la République Monument aux Morts Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Défilé et cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 11h.
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Rue de la République Monument aux Morts Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr
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English :
Parade and official ceremony at the Monument aux Morts from 11am.
L’événement Commémoration du 8 mai 1945 Paulhaguet a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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