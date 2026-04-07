Paulhaguet

Marché nocturne | Paulhaguet

Place de l’église Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Marché nocturne le soir du feu d’artifice ! Artisans créateurs & producteurs locaux ! Réservations Broc & Roll 06-50-77-85-86 ou La petit’ frippe 07-84-88-05-44.

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Place de l’église Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepaulhaguet@orange.fr

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English :

Night market on fireworks night! Local craftsmen & producers! Broc & Roll reservations: 06-50-77-85-86 or La petit’ frippe: 07-84-88-05-44.

L’événement Marché nocturne | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier