Marché nocturne | Paulhaguet Paulhaguet
Marché nocturne | Paulhaguet Paulhaguet lundi 13 juillet 2026.
Paulhaguet
Marché nocturne | Paulhaguet
Place de l’église Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Marché nocturne le soir du feu d’artifice ! Artisans créateurs & producteurs locaux ! Réservations Broc & Roll 06-50-77-85-86 ou La petit’ frippe 07-84-88-05-44.
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Place de l’église Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepaulhaguet@orange.fr
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English :
Night market on fireworks night! Local craftsmen & producers! Broc & Roll reservations: 06-50-77-85-86 or La petit’ frippe: 07-84-88-05-44.
L’événement Marché nocturne | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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