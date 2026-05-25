Paulhaguet

Bal | Paulhaguet

Le bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 23:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Bal avec Millénia , gratuit sur la place du village.

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Le bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepaulhaguet@orange.fr

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English :

Ball with Millénia , free on the village square.

L’événement Bal | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier