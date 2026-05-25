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Bal | Paulhaguet Paulhaguet

Bal | Paulhaguet Paulhaguet dimanche 2 août 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 43230 Paulhaguet

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Paulhaguet

Bal | Paulhaguet

Le bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 23:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Bal avec Millénia , gratuit sur la place du village.
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Le bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   mairiepaulhaguet@orange.fr

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English :

Ball with Millénia , free on the village square.

L’événement Bal | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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