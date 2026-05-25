Paulhaguet

Grande brocante | Paulhaguet

Le bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Grande Brocante dans les rues du village organisé par le Football club Paulhaguet.

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Le bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 64 52

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English :

Big Flea Market in the village streets organized by the Paulhaguet Football Club.

L’événement Grande brocante | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier