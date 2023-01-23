Commémoration du 11 novembre 1918 Rue de la République Paulhaguet
Commémoration du 11 novembre 1918 Rue de la République Paulhaguet mercredi 11 novembre 2026.
Paulhaguet
Commémoration du 11 novembre 1918
Rue de la République Monument aux Morts Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 11:00:00
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Défilé et cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 11h.
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Rue de la République Monument aux Morts Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr
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English :
Parade and official ceremony at the Monument aux Morts from 11am.
L’événement Commémoration du 11 novembre 1918 Paulhaguet a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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