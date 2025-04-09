Fête patronale | Salzuit Paulhaguet
Fête patronale | Salzuit Paulhaguet samedi 15 août 2026.
Paulhaguet
Fête patronale | Salzuit
Salzuit Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-16 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête patronale à Salzuit avec Messe à la Chapelle Notre-Dame de Grâce, buvette, repas, tombola, animation musicale, feud’artifice.
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Salzuit Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 30 35 96
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English :
Patronal feast in Salzuit with Mass at the Chapelle Notre-Dame de Grâce, refreshments, meal, tombola, musical entertainment, fireworks.
L’événement Fête patronale | Salzuit Paulhaguet a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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