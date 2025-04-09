Paulhaguet

Fête patronale | Salzuit

Salzuit Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-16 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête patronale à Salzuit avec Messe à la Chapelle Notre-Dame de Grâce, buvette, repas, tombola, animation musicale, feud’artifice.

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Salzuit Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 30 35 96

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English :

Patronal feast in Salzuit with Mass at the Chapelle Notre-Dame de Grâce, refreshments, meal, tombola, musical entertainment, fireworks.

L’événement Fête patronale | Salzuit Paulhaguet a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier