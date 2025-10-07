Paulhaguet

Foire de la Maillarguette

Place Lafayette Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 08:00:00

fin : 2026-10-13 12:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Foire de la Maillarguette à Paulhaguet avec des producteurs locaux et plusieurs animations vannerie, torinage, dentellière, accordéons, groupe Mémoires & traditions rurales , buvette & repas sur place organisé par l’association des commerçants.

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Place Lafayette Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr

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English :

Foire de la Maillarguette in Paulhaguet with local producers and several events including basketry, twisting, lacemaking, accordions, Mémoires & traditions rurales group, refreshments and lunch organized by the shopkeepers’ association.

L’événement Foire de la Maillarguette Paulhaguet a été mis à jour le 2025-10-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier