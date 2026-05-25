Paulhaguet

Concert de l’Harmonie de Paulhaguet

Salle des fêtes Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

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Salle des fêtes Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 51 81 17

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English :

L’événement Concert de l’Harmonie de Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier