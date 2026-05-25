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Concert de l’Harmonie de Paulhaguet Paulhaguet

Concert de l’Harmonie de Paulhaguet Paulhaguet samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 43230 Paulhaguet

Département : Haute-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Paulhaguet

Concert de l’Harmonie de Paulhaguet

Salle des fêtes Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

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Salle des fêtes Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 51 81 17 

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English :

L’événement Concert de l’Harmonie de Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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