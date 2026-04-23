Paulhaguet

Tombola fête des mères et pères

8 rue du Général Pissis Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 12:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Plus de 1000€ de lots à gagner ! Invitation au tirage le 22 juin, apéritif offert!

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8 rue du Général Pissis Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Over 1,000? prizes to be won! Invitation to the draw on June 22, with free aperitif!

L’événement Tombola fête des mères et pères Paulhaguet a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier