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Marché avec la participation de Ville à Joie Paulhaguet

Marché avec la participation de Ville à Joie Paulhaguet lundi 22 juin 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 43230 Paulhaguet

Département : Haute-Loire

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Paulhaguet

Marché avec la participation de Ville à Joie

Le bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 09:00:00
fin : 2026-06-22 12:30:00

Date(s) :
2026-06-22

Stands de services du quotidien (démarches administratives, prévention santé, aide numérique , logement…)
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Le bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Stands for everyday services (administrative procedures, health prevention, digital assistance, housing, etc.)

L’événement Marché avec la participation de Ville à Joie Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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