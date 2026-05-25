Marché avec la participation de Ville à Joie Paulhaguet
Marché avec la participation de Ville à Joie Paulhaguet lundi 22 juin 2026.
Paulhaguet
Marché avec la participation de Ville à Joie
Le bourg Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 09:00:00
fin : 2026-06-22 12:30:00
Date(s) :
2026-06-22
Stands de services du quotidien (démarches administratives, prévention santé, aide numérique , logement…)
.
Le bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Stands for everyday services (administrative procedures, health prevention, digital assistance, housing, etc.)
L’événement Marché avec la participation de Ville à Joie Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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