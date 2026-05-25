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Compétition Tir à l’Arc Paulhaguet

Compétition Tir à l’Arc Paulhaguet dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Stade Eugène Sabatier

Ville : 43230 Paulhaguet

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Paulhaguet

Compétition Tir à l’Arc

Stade Eugène Sabatier Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Organisé par le tir à l’arc du Challiergue.
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Stade Eugène Sabatier Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   mairiepaulhaguet@orange.fr

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English :

Organized by the Challiergue archery club.

L’événement Compétition Tir à l’Arc Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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