Compétition Tir à l’Arc Paulhaguet
Compétition Tir à l’Arc Paulhaguet dimanche 28 juin 2026.
Paulhaguet
Compétition Tir à l’Arc
Stade Eugène Sabatier Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Organisé par le tir à l’arc du Challiergue.
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Stade Eugène Sabatier Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepaulhaguet@orange.fr
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English :
Organized by the Challiergue archery club.
L’événement Compétition Tir à l’Arc Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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