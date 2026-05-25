Fête des écoliers | Paulhaguet Paulhaguet
Fête des écoliers | Paulhaguet Paulhaguet samedi 20 juin 2026.
Paulhaguet
Fête des écoliers | Paulhaguet
route de Langeac Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Organisée par l’Amicale Laïque de Paulhaguet. Au programme jeux, danse, musique, promenade surprise…
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route de Langeac Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 81
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English :
Organized by the Amicale Laïque de Paulhaguet. On the program: games, dance, music, surprise walk…
L’événement Fête des écoliers | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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