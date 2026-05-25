Paulhaguet

Fête des écoliers | Paulhaguet

route de Langeac Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Organisée par l’Amicale Laïque de Paulhaguet. Au programme jeux, danse, musique, promenade surprise…

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route de Langeac Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 81

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English :

Organized by the Amicale Laïque de Paulhaguet. On the program: games, dance, music, surprise walk…

L’événement Fête des écoliers | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier