Paulhaguet

Fête du 14 juillet | Paulhaguet

le Bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Fête du 14 juillet avec au programme pour le 13 juillet retraite aux flambeaux au départ de la mairie à 22h, grand feu d’artifice 23h et soirée dansante. Le 14 juillet, défilé officiel avec l’Harmonie de Paulhaguet à 11h.

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le Bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 10 00

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English :

July 14th festivities: torchlight procession from the town hall at 10pm, fireworks display at 11pm and dancing. On July 14, official parade with the Paulhaguet brass band at 11am.

L’événement Fête du 14 juillet | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2025-07-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier