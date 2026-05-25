Fëte nationale | Paulhaguet Paulhaguet
Fëte nationale | Paulhaguet Paulhaguet mardi 14 juillet 2026.
Paulhaguet
Fëte nationale | Paulhaguet
Le bourg Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Défilé avec l’Harmonie et les Pompiers de Paulhaguet.
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Le bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepaulhaguet@orange.fr
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English :
Parade with the Paulhaguet brass band and firefighters.
L’événement Fëte nationale | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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