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Fëte nationale | Paulhaguet Paulhaguet

Fëte nationale | Paulhaguet Paulhaguet mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 43230 Paulhaguet

Département : Haute-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Paulhaguet

Fëte nationale | Paulhaguet

Le bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Défilé avec l’Harmonie et les Pompiers de Paulhaguet.
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Le bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   mairiepaulhaguet@orange.fr

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English :

Parade with the Paulhaguet brass band and firefighters.

L’événement Fëte nationale | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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