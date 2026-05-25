Paulhaguet

Marché norcturne | Paulhaguet

Le bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Marché nocturne suivi d’un repas sur la place du village organisé par l’association des commerçants de Paulhaguet. 21h Prélude musical avec l’Harmonie de Paulhaguet, défilé , retraite aux flambeaux 23h Grand Feu d’Artifice suivi d’un Bal Populaire.

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Le bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepaulhaguet@orange.fr

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English :

Night market followed by a meal in the village square, organized by the Paulhaguet merchants? association. 9pm Musical prelude with the Paulhaguet Harmonie, parade, torchlight procession 11pm Fireworks followed by a popular ball.

L’événement Marché norcturne | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier