Marché norcturne | Paulhaguet Paulhaguet
Marché norcturne | Paulhaguet Paulhaguet lundi 13 juillet 2026.
Paulhaguet
Marché norcturne | Paulhaguet
Le bourg Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Marché nocturne suivi d’un repas sur la place du village organisé par l’association des commerçants de Paulhaguet. 21h Prélude musical avec l’Harmonie de Paulhaguet, défilé , retraite aux flambeaux 23h Grand Feu d’Artifice suivi d’un Bal Populaire.
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Le bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepaulhaguet@orange.fr
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English :
Night market followed by a meal in the village square, organized by the Paulhaguet merchants? association. 9pm Musical prelude with the Paulhaguet Harmonie, parade, torchlight procession 11pm Fireworks followed by a popular ball.
L’événement Marché norcturne | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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