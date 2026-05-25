Fête patronale | Paulhaguet Paulhaguet
Fête patronale | Paulhaguet Paulhaguet dimanche 2 août 2026.
Paulhaguet
Fête patronale | Paulhaguet
Le Bourg Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03
Fête Patronale organisée par le Comité d’Animation avec attractions foraines. 12h repas sur la place , 15h Défilé de Bandas et Majorettes & 21h animation musicale avec Les Bessardes .
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Le Bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr
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English :
Fête Patronale organized by the Comité d?Animation with fairground attractions. 12pm meal on the square, 3pm parade of Bandas and Majorettes & 9pm musical entertainment with Les Bessardes .
L’événement Fête patronale | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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