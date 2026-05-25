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Fête patronale | Paulhaguet Paulhaguet

Fête patronale | Paulhaguet Paulhaguet dimanche 2 août 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 43230 Paulhaguet

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Paulhaguet

Fête patronale | Paulhaguet

Le Bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03

Fête Patronale organisée par le Comité d’Animation avec attractions foraines. 12h repas sur la place , 15h Défilé de Bandas et Majorettes & 21h animation musicale avec Les Bessardes .
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Le Bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37  mairiepaulhaguet@orange.fr

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English :

Fête Patronale organized by the Comité d?Animation with fairground attractions. 12pm meal on the square, 3pm parade of Bandas and Majorettes & 9pm musical entertainment with Les Bessardes .

L’événement Fête patronale | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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