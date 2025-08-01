Fête patronale | Paulhaguet Paulhaguet
Fête patronale | Paulhaguet Paulhaguet dimanche 2 août 2026.
Paulhaguet
Fête patronale | Paulhaguet
Le Bourg Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-02
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-02
Fête patronale à Paulhaguet avec repas, concert du groupe Wazoo, bal, manèges, food truck, jeux inter villages, bandas etc…
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Le Bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr
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English :
Fête patronale in Paulhaguet with meal, concert by the group Wazoo, ball, merry-go-rounds, food truck, inter-village games, bandas etc…
L’événement Fête patronale | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2025-08-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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