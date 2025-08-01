Paulhaguet

Fête patronale | Paulhaguet

Le Bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-02

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-02

Fête patronale à Paulhaguet avec repas, concert du groupe Wazoo, bal, manèges, food truck, jeux inter villages, bandas etc…

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Le Bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr

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English :

Fête patronale in Paulhaguet with meal, concert by the group Wazoo, ball, merry-go-rounds, food truck, inter-village games, bandas etc…

L’événement Fête patronale | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2025-08-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier