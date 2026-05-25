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Trail | Paulhaguet Paulhaguet

Trail | Paulhaguet Paulhaguet dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 43230 Paulhaguet

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Paulhaguet

Trail | Paulhaguet

Le bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

1er Trail de 10km et 22km organisé par Dynamique Sport Paulhaguet.
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Le bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 10 00 

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English :

1st 10km and 22km Trail organized by Dynamique Sport Paulhaguet.

L’événement Trail | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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