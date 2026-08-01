Fête de la saint-roch Paulhaguet
dimanche 23 août 2026 · Paulhaguet
Informations pratiques
Paulhaguet
Fête de la saint-roch
route de Domeyrat Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
midi repas salle des fêtes 15€ vin et café compris.
Concours de pétanque l’après-midi, début des inscriptions à 14h.
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route de Domeyrat Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.domeyrat@orange.fr
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English :
Noon: Lunch in the festival hall, 15?, wine and coffee included.
Pétanque tournament in the afternoon; registration begins at 2:00 p.m.
L’événement Fête de la saint-roch Paulhaguet a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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