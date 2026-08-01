Informations pratiques

Paulhaguet

Fête de la saint-roch

route de Domeyrat Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

midi repas salle des fêtes 15€ vin et café compris.

Concours de pétanque l’après-midi, début des inscriptions à 14h.

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route de Domeyrat Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.domeyrat@orange.fr

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English :

Noon: Lunch in the festival hall, 15?, wine and coffee included.

Pétanque tournament in the afternoon; registration begins at 2:00 p.m.

L’événement Fête de la saint-roch Paulhaguet a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier