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Commémoration Franco Ecossaise Saint-Satur

Commémoration Franco Ecossaise Saint-Satur

Commémoration Franco Ecossaise Saint-Satur dimanche 5 juillet 2026.

Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
Gratuit

Saint-Satur

Commémoration Franco Ecossaise

Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Journée de commémoration franco écossaise et inauguration de la cabane du Conseil Municipal des enfants.
Après le concert conférence de Robert Amyot Mc Kinnon sur la cornemuse, une marche se déroulera jusqu’à la stèle des écossais. Pour conclure, l’inauguration de la cabane du Conseil Municipal des enfants aura lieu, suivi d’un repas partagé dans la cour de l’école.   .

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61 

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English :

French-Scottish Commemoration Day and the dedication of the Children’s City Council hut.

L’événement Commémoration Franco Ecossaise Saint-Satur a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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