Conférence Saint-Satur
Conférence Saint-Satur samedi 4 juillet 2026.
Saint-Satur
Conférence
Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Patrick Gilles présente les dernières découvertes sur Jeanne dite d’Arc.
La conférence de Patrick Gilles aborde les dernières recherches et découvertes sur Jeanne d’Arc. .
Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61
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English :
Patrick Gilles presents the latest findings on Joan of Arc.
L’événement Conférence Saint-Satur a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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