Saint-Satur

Conférence

Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Patrick Gilles présente les dernières découvertes sur Jeanne dite d’Arc.

La conférence de Patrick Gilles aborde les dernières recherches et découvertes sur Jeanne d’Arc. .

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61

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English :

Patrick Gilles presents the latest findings on Joan of Arc.

L’événement Conférence Saint-Satur a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois