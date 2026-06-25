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Conférence Saint-Satur

Conférence Saint-Satur

Conférence Saint-Satur samedi 4 juillet 2026.

Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit

Saint-Satur

Conférence

Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Patrick Gilles présente les dernières découvertes sur Jeanne dite d’Arc.
La conférence de Patrick Gilles aborde les dernières recherches et découvertes sur Jeanne d’Arc.   .

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61 

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English :

Patrick Gilles presents the latest findings on Joan of Arc.

L’événement Conférence Saint-Satur a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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