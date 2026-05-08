Saint-Satur

Vernissage de l’exposition d’Arts contemporains

Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Café de l’union vous propose une exposition à la Chapelle de Saint Thibault.

Venez découvrir les œuvres de Judith Wolfe et Francine Michel.

Venez découvrir les œuvres de Judith Wolfe (peintre) et Francine Michel (céramiste)

En partenariat avec l’exposition à la Chapelle de Saint-Thibault (18300 Saint-Satur) du 10 au 19 juillet 2026. .

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34

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English :

Le Café de l’union presents an exhibition at the Chapelle de Saint Thibault.

Come and discover the works of Judith Wolfe and Francine Michel.

L’événement Vernissage de l’exposition d’Arts contemporains Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois