Saint-Satur

[FÊTE NATIONALE] Bistro & guinguette

2 Quai de Loire Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Pour le feu d artifice en bord de Loire face a notre établissement. Notre terrasse se transforme en guinguette le temps d une soirée. Buvette et snack disponible en plus de la restauration.té vers 23h.

Pour le feu d artifice en bord de Loire face a notre établissement. Notre terrasse se transforme en guinguette le temps d une soirée. Buvette et snack disponible en plus de la restauration. .

2 Quai de Loire Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 36 54 16 74 contact@lebistro-quai.fr

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English :

For the fireworks display on the banks of the Loire opposite our establishment. Our terrace is transformed into a guinguette for the evening. Refreshments and snacks available in addition to catering.

L’événement [FÊTE NATIONALE] Bistro & guinguette Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois