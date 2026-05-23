[FÊTE NATIONALE] Bistro & guinguette Saint-Satur
[FÊTE NATIONALE] Bistro & guinguette Saint-Satur mardi 14 juillet 2026.
Saint-Satur
[FÊTE NATIONALE] Bistro & guinguette
2 Quai de Loire Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Pour le feu d artifice en bord de Loire face a notre établissement. Notre terrasse se transforme en guinguette le temps d une soirée. Buvette et snack disponible en plus de la restauration.té vers 23h.
Pour le feu d artifice en bord de Loire face a notre établissement. Notre terrasse se transforme en guinguette le temps d une soirée. Buvette et snack disponible en plus de la restauration. .
2 Quai de Loire Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 36 54 16 74 contact@lebistro-quai.fr
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English :
For the fireworks display on the banks of the Loire opposite our establishment. Our terrace is transformed into a guinguette for the evening. Refreshments and snacks available in addition to catering.
L’événement [FÊTE NATIONALE] Bistro & guinguette Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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