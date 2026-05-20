Saint-Satur

[FÊTE NATIONALE] Feu d’artifice et Bal Populaire

Quai de Loire George Simenon Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Fête Nationale à Saint-Satur:

– Dès 19h, buvette, grillades et bal populaire sur le quai de Loire, organisés par le Comité des fêtes.

– Défilé aux flambeaux Gratuit départ à 21h30 de la place du Marché.

– Feu d’artifice offert par la municipalité vers 23h.

Fête Nationale à Saint-Satur

Soirée dansante avec buvette et grillades proposée par le Comité des Fêtes de Saint-Satur sur le Quai Georges Simenon.

– Dès 19h, buvette, grillades et bal populaire sur le quai de Loire, organisés par le Comité des fêtes.

– Défilé aux flambeaux Gratuit départ à 21h30 de la place du Marché.

– Feu d’artifice offert par la municipalité vers 23h. .

Quai de Loire George Simenon Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 24 31 86 comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com

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English :

Fête Nationale at Saint Satur

L’événement [FÊTE NATIONALE] Feu d’artifice et Bal Populaire Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois