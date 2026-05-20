[FÊTE NATIONALE] Feu d’artifice et Bal Populaire Saint-Satur
[FÊTE NATIONALE] Feu d’artifice et Bal Populaire Saint-Satur mardi 14 juillet 2026.
Saint-Satur
[FÊTE NATIONALE] Feu d’artifice et Bal Populaire
Quai de Loire George Simenon Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Fête Nationale à Saint-Satur:
– Dès 19h, buvette, grillades et bal populaire sur le quai de Loire, organisés par le Comité des fêtes.
– Défilé aux flambeaux Gratuit départ à 21h30 de la place du Marché.
– Feu d’artifice offert par la municipalité vers 23h.
Fête Nationale à Saint-Satur
Soirée dansante avec buvette et grillades proposée par le Comité des Fêtes de Saint-Satur sur le Quai Georges Simenon.
– Dès 19h, buvette, grillades et bal populaire sur le quai de Loire, organisés par le Comité des fêtes.
– Défilé aux flambeaux Gratuit départ à 21h30 de la place du Marché.
– Feu d’artifice offert par la municipalité vers 23h. .
Quai de Loire George Simenon Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 24 31 86 comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête Nationale at Saint Satur
L’événement [FÊTE NATIONALE] Feu d’artifice et Bal Populaire Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Saint-Satur (Cher)
- Brocante du port Saint-Satur 24 mai 2026
- [Concert]: Sarah June Saint-Satur 5 juin 2026
- [AMAG’ART] Sara June Concert Saint-Satur 5 juin 2026
- Fête de la musique Saint-Satur 20 juin 2026
- [SCÈNE OUVERTE] Erwin Spies Saint-Satur 25 juin 2026