Commémorations du premier acte de résistance de Jean Moulin et de l’Appel du Général de Gaulle Chartres

Esplanade de la Résistance Chartres Eure-et-Loir

La cérémonie de commémoration de l’appel du général de Gaulle aura lieu le jeudi 18 juin à 18h, devant la Stèle de Gaulle. Elle sera suivie par la cérémonie de commémoration du premier acte de résistance de Jean Moulin devant le monument Jean Moulin.

The ceremony to commemorate General de Gaulle’s appeal will take place on Thursday June 18 at 6pm, in front of the Stèle de Gaulle. This will be followed by a ceremony commemorating Jean Moulin’s first act of resistance, in front of the Jean Moulin monument.

