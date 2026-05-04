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Comment améliorer la qualité de l’air dans mon logement ? – Atelier à l’Éco-Appart Eco-appart Nantes

Comment améliorer la qualité de l’air dans mon logement ? – Atelier à l’Éco-Appart Eco-appart Nantes

Comment améliorer la qualité de l’air dans mon logement ? – Atelier à l’Éco-Appart Eco-appart Nantes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Eco-appart

Adresse : 8 Rue Maurice Sibille

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : sur inscription Gratuit sur inscription au 02 40 99 28 01

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 10:00 – 12:00
Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription au 02 40 99 28 01 Tout public 

Atelier : Comment améliorer la qualité de l’air dans mon logement ? Allergies, sources de pollution… Venez découvrir des astuces simples pour respirer un air plus sain chez vous !Vous pourrez poser vos questions et vous renseigner auprès de conseillers médicaux en environnement intérieur du CHU et de Nantes Métropole.

Eco-appart Centre-ville Nantes 44000
02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/services/environnement-nature/consommer-responsable/mieux-moins-consommer 02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/actualites/l-eco-appartement-pour-faire-des-economies-d-energie-chez-soi


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