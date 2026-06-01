Pochette surprise et brasse coulée, journal d’un cancer du sein, Aux Petits Joueurs – Bistrot, Nantes

Pochette surprise et brasse coulée, journal d’un cancer du sein Jeudi 4 juin, 20h30 Aux Petits Joueurs – Bistrot Loire-Atlantique

Prix libre – Ouverture de la billetterie à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:30:00+02:00

Les Petits Joueurs accueillent « Pochette surprise et brasse coulée, journal d’un cancer du sein » de la compagnie Si la Pluie te mouille.

Il s’agit d’une lecture musicale où Delphine Vince raconte la lutte contre le cancer du sein qui l’a frappée en 2020.

En voici un résumé :

A la lecture de son journal, l’autrice nous plonge au cœur de ce que l’attente d’un diagnostic, puis l’annonce et le combat contre un cancer du sein lui font vivre. Elle dissèque ce qui la traverse et nous offre son cheminement vers les mots qui affrontent, qui soulagent, qui espèrent et redonnent la force de ne pas faire que subir.

Et puis, en chanson, elle nous emmène un peu plus loin. On espère y trouver la guérison, mais au-delà, c’est aussi un cri de révolte que l’on reçoit. Après le temps du combat contre la maladie vient celui de la prise de recul. Quel regard portons-nous toutes et tous sur le cancer du sein ? En quoi le fait d’être une femme influence-t-il notre façon de le traverser? Et au-delà de la prévention individuelle, comment faire société pour barrer la route à ce qui favorise la maladie ?

Avec Pochette surprise et brasse coulée, nous vous proposons d’entamer la réflexion de manière sensible, sans craindre les peines et en cultivant la joie !

Chanteuse et musicienne, Delphine Vince est accompagnée sur scène par David Espinoza, musicien multi-instrumentiste. La mise en scène est signée par Servane Daniel.

Aux Petits Joueurs – Bistrot 23 Rue du Port Guichard, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Aux-Petits-Joueurs-Nantes-61576090619276/ »}]

Lecture musicale

Delphine Vince et David Espinoza